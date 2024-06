C’est une première dans l’histoire de la commune fusionnée : l’exécutif de Val-de-Ruz bascule à gauche. La séance constitutive s’est déroulée mardi soir à Chézard-Saint-Martin. Le Conseil communal pour la législature 2024 – 2028 a été élu à l’unanimité, par acclamations. Il se composera de deux nouveaux élus du Parti socialiste Ahmed Muratovic et Anouk Arbona ainsi que de trois sortants : le Vert Roby Tschopp ainsi que les deux PLR

Jean-Claude Brechbühler et Daniel Geiser.

Par rapport à la législature qui s’achève, l’exécutif vaudruzien présentera un visage bien différent : outre la majorité de gauche, il comprend une femme et se rajeunit considérablement avec l’élection d’Ahmed Muratovic, qui n’a pas encore 30 ans : « C’est jeune et je dirais même que c’est très rare. Mais on peut amener une autre vision, par exemple sur le plan de la communication et des enjeux numériques. Les sensibilités peuvent être différentes. »