Dans l’univers parallèle d’Augustin Rebetez

On s’enfonce dans un chemin de campagne à deux pas de la gare de Bôle et désormais on y découvre la Maison Totale. Le projet artistique du Jurassien Augustin Rebetez vient d’être inauguré. Cette ancienne demeure qui appartenait à un brocanteur, ainsi que son jardin, ont été transformés pour accueillir une quantité invraisemblable de sculptures, tableaux, miniatures, démons et merveilles, surprises et autres clins d’oeils.

Le lieu a été inauguré samedi. Il est ouvert les samedis et dimanche, du 22 juin au 21 septembre. C’est le fruit de plus de trois ans de travail, et tout a commencé par un coup de fil. Augustin Rebetez se souvient avoir été contacté par la propriétaire, qui ne le connaissait que de réputation, et qui lui a proposé de racheter les lieux pour en faire un projet artistique. Il l’a prise au mot et plus de trois ans plus tard, la Maison Totale est inaugurée.