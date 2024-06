Le Cargo permet d’atteindre un nouveau record à Festi’neuch

Nouveau record de fréquentation pour Festi’neuch ! La manifestation a attiré, de jeudi à dimanche, quelque 57'000 personnes sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel. C’est 2'000 festivaliers de plus, qui ont pu être accueillis grâce à la nouvelle grande scène, le Cargo. Cette infrastructure est « l’un des points forts de cette édition », n’a pas hésité à déclarer Antonin Rousseau dimanche après-midi à l’heure du premier bilan du festival. « Les concerts sont plus impressionnants parce que les artistes peuvent venir avec l’entier de leur production scénique », développe le directeur et programmateur de Festi’neuch, avant d’ajouter que « la qualité du son aussi est au rendez-vous ».

Le premier bilan est donc très positif, avant la dernière soirée, grâce aux bons retours des festivaliers sur la scène Cargo, mais aussi et surtout grâce à cette affluence historique. « Ce chiffre démontre un attachement chaque année plus fort de notre public à sa manifestation ici sur les Jeunes-Rives », se réjouit Antonin Rousseau. Justement, les Jeunes-Rives et leur réaménagement constituent le deuxième point fort de cette édition 2024 du festival. « Il y a encore six mois, tout le monde nous disait ‘ mais comment est-ce que vous allez pouvoir organiser un festival’ », rigole de directeur de Festi’neuch, qui est très satisfait d’avoir pu relever ce « sacré défi ».