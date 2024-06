« Nounou » des artistes à Festi’neuch, un rôle pas toujours facile

Ce rôle d’accompagnateurs n’est pas forcément aisé. « Il faut réussir à être attentionné sans être sur leur dos tout le temps », sourit Bastien Bron. « Ça peut être des accompagnements de longue durée, en essayant d’être ni le papa, ni le copain », ajoute-t-il. Pour Bastien Bron et Raphaël Weber, eux-mêmes anciens membres du groupe de rock neuchâtelois « The Rambling Wheels », leur expérience de l’autre côté peut les aider dans ce rôle. « On voit quels sont les ‘artist angels’ qui pourraient être des boulets tout le temps sur le dos, un peu insistants, ou ceux qui sont à la rue et oublient de te donner la moitié des infos », rigolent les deux compères.