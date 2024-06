La nouvelle scène de Festi’neuch plait

Après des années de bons et loyaux services, le Chapiteau de Festi’neuch a pris sa retraite. C’est le plus grand changement de l’histoire du festival neuchâtelois. Son successeur, le Cargo, reçoit un accueil très positif de la part des festivaliers. Il a été nommé en clin d'oeil au club du même nom qui animait l'arteplage durant l'Expo.02.

Ses principaux atouts : un couvert plus large et par conséquent, une scène plus grande qui permet de mieux voir les artistes.

« On entend bien, c’est génial, il y a quand même plus de place, on est moins embêtés », confie une festivalière.



Pour cette première édition avec le Cargo plutôt que le Chapiteau, Ella Charrère est partie à la rencontre des festivaliers :