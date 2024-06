Le Landeron : Conseil communal formé

Au tour du Landeron de constituer son Conseil communal pour la nouvelle législature. Lors de la séance constitutive jeudi soir, le Conseil général a renouvelé sa confiance à trois sortants à l’exécutif : Nadine Schouller et Frédéric Matthey (tous les deux PLR), et Roland Spring (Canette). Il a complété l’équipe avec deux nouveaux venus : Marisa Ciervo (Canette) et Fredy Winz (PS). Ce dernier s’est présenté pour succéder à la sortante Maura Bottinelli, dont les autres groupes avaient souhaité le départ. /jhi