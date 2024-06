Verdir le centre de La Chaux-de-Fonds promet d’être « un casse-tête »

« Selon les standards actuels, il faudrait couper trois arbres du Pod sur quatre ». C’est le conseiller communal sortant Patrick Herrmann qui a lâché cette phrase lors du dernier Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

« Mais ce scénario ne se produira pas », rassure Edgar Ramel, le responsable communal de la replantation des arbres. Il précise qu’aujourd’hui, on aurait plutôt tendance à choisir des espèces plus grandes que les érables qui jalonnent l’avenue principale de la Métropole horlogère, et qu’on leur laisserait davantage d’espace pour s’épanouir.