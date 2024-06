Nouvelles mesures de la BCN contre les attaques de distributeurs

La recrudescence des attaques de bancomats à l’explosif, dans la région et plus généralement en Suisse, amène la BCN à prendre de nouvelles mesures. La Banque cantonale neuchâteloise annonce ce mardi matin que six nouveaux bancomats, en extérieurs, sont vidés et mis hors service à partir de ce jour et jusqu’à nouvel avis. Il s’agit des deux appareils en façade de Fleurier. Par contre, le multimat dans le centre de conseils ainsi que le guichet restent accessibles. Autres distributeurs automatiques qui sont mis hors service dès ce mardi : celui du Centre de l’Île à Areuse, de Cressier, de la Migros du Landeron et également celui de Monruz. Ces mesures sont prises dans le but de garantir la sécurité et l’intégrité du personnel, de la clientèle ainsi que des résidents à proximité des distributeurs automatiques, explique le communiqué de la BCN. Elle précise cependant qu’elle « veille toutefois à maintenir ce service partout où cela est possible. » Les autres sites sont maintenus, sous réserve d’une évolution défavorable de la situation.





D’autres appareils déjà indisponibles

La BCN rappelle que les appareils des Verrières et du Centre commercial des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, en façade, sont actuellement indisponibles. C’est également le cas de l’appareil de Couvet, où le guichet reste toutefois disponible, à l’horaire habituel, pour les opérations courantes. Cependant, le distributeur de billets des Ponts-de-Martel est à nouveau disponible. La Banque cantonale neuchâteloise précise que la commande et livraison d’espèces à domicile est toujours possible sur la plateforme BCN-Netbanking. /comm-lgn