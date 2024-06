Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

Trois « non » et un « oui » à l'échelle nationale

Au niveau national, l’initiative d’allègement des primes a été refusée à 55,47% et celle pour le frein aux coûts de la santé à 62,77%. Les Suisses étaient 73,73% (1,83 million de suffrages) à être contre la liberté et l’intégrité physique. Seule la modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité a été acceptée à 68,72% (1,71 million de suffrages). Les cantons étaient unanimes pour les deux derniers objets, mais des divergences d’opinions se sont montrées entre les cantons latins et alémaniques, pour le premier et le second objet (à l’exception du canton de Vaud). /gtr-fba