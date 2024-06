Du rouge au noir pour Val-de-Ruz

À l’instar de nombreuses communes neuchâteloises, Val-de-Ruz affiche des comptes 2023 meilleurs que prévu. Ils bouclent un bénéfice de 1,45 million de francs alors que le budget tablait sur un déficit de 1,46 million. C’est la 2e année de suite que la Commune vaudruzienne présente un résultat positif. Il s’explique par une bonne maîtrise des charges, mais surtout par des revenus fiscaux plus élevés qu’attendus, a expliqué Yvan Ryser en conférence de presse vendredi matin. L’amélioration des rentrées fiscales s’élève à 2,16 millions par rapport au budget et de 1,8 million par rapport à 2022. « De quoi donner un sérieux bol d’air aux comptes communaux », peut-on lire dans le communiqué de l’exécutif.

Reste que la situation demeure fragile, l’équilibre ayant été atteint grâce à des facteurs externes. « C’est assez compliqué », souligne Yvan Ryser, avant d’ajouter : « On est toujours très attentif à ce que les prestations communales coûtent le moins cher possible. Et on a la chance à Val-de-Ruz de pouvoir compenser le déficit de la part des comptes communaux d’exploitation par des revenus immobiliers. »