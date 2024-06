Le tourisme neuchâtelois continue sa remontée

Yann Engel reconnaît que le visiteur lambda du canton de Neuchâtel est un retraité suisse. Des touristes qui sont en santé, qui ont un certain pouvoir d’achat et donc qui sont intéressants et importants. Mais le directeur de Tourisme neuchâtelois rappelle qu’il y a énormément d’événements qui permettent d’attirer une clientèle plus jeune.





Un développement en quatre axes

Pour le futur, la stratégie de Tourisme neuchâtelois se construits en quatre axes. Le premier est de pouvoir assurer l’accueil des touristes, tant au niveau des bureaux d’informations que des prestations proposées. Cela concerne par exemple les visites de villes, les trains touristiques, les expériences horlogères et les différentes chasses au trésor. Deuxième axe : les relations publiques. Le but pour Yann Engel est de « pouvoir continuer notre prospection au niveau des médias, tant suisses que étrangers pour attirer ces gens chez nous. » En parallèle à cela, la communication constitue le troisième axe, à savoir faire de la publicité dans les médias et sur les réseaux sociaux. Finalement, le grand chantier en cours pour Tourisme neuchâtelois, est la digitalisation de la carte d’hôte NTC. « Elle sera digitale à partir du 1er janvier 2025 », informe Yann Engel. « C’est un très gros boulot, parce qu’on aura 450 hébergements du canton qui vont devenir émetteurs de cette NTC. » Un grand travail d’information est donc fait dès à présent, notamment avec la mise au point de tutoriels et de séances d’informations. Une hotline d’aide pour les prestataires et les touristes, sera aussi mise en service pour les six premiers mois de 2025.





L’expérience Expo.02 pour préparer La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle

Prochaine grosse échéance pour Tourisme neuchâtelois : La Chaux-de-Fonds deviendra la première Capitale culturelle suisse en 2027. Une perspective réjouissante pour tout le canton de Neuchâtel et même pour tout l’Arc jurassien. Mais l’offre hôtelière des Montagnes peut-elle assumer ce rôle et le potentiel afflux touristique ? La région est prête en tout cas, selon Yann Engel. « On s’est posé la même question au début des années 2000 avec Expo.02 et là c’était encore une autre dimension. » Et comme le tourisme neuchâtelois a pu y faire face, les acteurs peuvent se baser sur cette expérience pour 2027. De plus, certains projets hôteliers, à La Chaux-de-Fonds et à La Vue-des-Alpes, devraient se concrétiser d’ici-là explique Yann Engel. /lgn