Justice : le témoignage d’une Neuchâteloise qui a permis de délier les langues

Le Tribunal cantonal fribourgeois se repenche dès lundi sur le cas d’un photographe accusé d’avoir abusé sexuellement d’une vingtaine de modèles. En première instance en 2021, le prévenu avait été reconnu coupable notamment de contrainte sexuelle et de viol. Il avait écopé de 11 ans de prison. En appel, sa peine avait été réduite à 30 mois dont 15 ferme : le Tribunal cantonal s’était basé uniquement sur les photos des séances et les vidéos prises à l'insu des modèles. Les juges en avaient déduit que les plaignantes étaient consentantes.

Le Ministère public a fait appel au Tribunal fédéral. Les juges de Mon Repos ont demandé au Tribunal cantonal de se pencher à nouveau sur le dossier en tenant compte des témoignages des victimes.

L'affaire avait éclaté en 2015 : une Neuchâteloise avait dénoncé le photographe pour contrainte sexuelle lors d'une séance qui s'était déroulée à fin 2011. « J’arrive en train à Fribourg » le 28 décembre, explique cette Neuchâteloise qui avait fêté ses 19 ans quelques jours avant cette séance photo. « J’étais seule et un peu stressée. » Le prévenu « m’amène dans son studio et ce n’est pas un studio photo comme j’en ai l’habitude : c’est un appartement. Ça m’interroge, mais je ne me pose pas plus de questions que cela. » Dans l’entretien à écouter ci-dessous, la jeune femme explique que le prévenu a d’abord été curieux avant d’être de plus en plus insistant. La Neuchâteloise se rappelle très bien de « son regard vif et intense […]. C’était fort, mais négativement ». Elle explique que le prévenu va ensuite la toucher, notamment en passant sa main sous son soutien-gorge. Dans sa tête, la victime présumée est tétanisée : « Je n’étais plus là. »

L’acte d’accusation montre qu’après des centaines de poses, plus d’une heure de comportement intrusif et harcelant, la jeune femme se retrouve nue et allongée par terre. Le prévenu va alors changer le mode de l’appareil photo et va filmer la scène à l’insu de la victime présumée à qui il fait subir des caresses de plus en plus intimes allant jusqu’à une pénétration digitale et un cunnilingus. À ce moment-là, « je ne suis plus là. Mon esprit, mon âme, tout a foutu le camp. Donc je suis incapable de réagir ; je suis déconnectée. »