Pas de bouleversement à Val-de-Travers

Val-de-Travers s’organise. Dans le sillage des élections communales et de la constitution de l’exécutif, les élus ont publié jeudi la répartition des différents dicastères de l’administration communale. Une réorganisation qui entrera en fonction à partir du 1er juillet.

Les sortants conservent leurs portefeuilles, sans modification. Le libéral-radical Benoît Simon-Vermot est à la tête du dicastère de l’Administration, de l’économie et de la protection de la population, qui comprend également les finances. Président du Conseil communal, le socialiste Eric Sivignon garde les commandes du territoire, de l’énergie et de la mobilité. Sa camarade de parti Sarah Fuchs-Rota est toujours à la tête de la cohésion sociale, de la santé, de la culture et des sports.

Les deux nouveaux venus reprennent des dicastères dont l’organisation est héritée de leurs prédécesseurs. Le PLR Malo Bortolini s’occupera du personnel, de la jeunesse et de l’enseignement alors que son collègue de parti Yann Klauser hérite des infrastructures. /comm-jhi