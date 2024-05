Un train percute une voiture à La Chaux-de-Fonds

On a frôlé le drame jeudi soir à La Chaux-de-Fonds. Peu avant 17h, comme l’explique la Police neuchâteloise dans un communiqué, une automobiliste domiciliée dans la région s’est engagée sur le passage à niveau de la rue Morgarten à La Chaux-de-Fonds. En raison de la circulation, sa voiture s’est retrouvée bloquée sur les voies alors que le train régional était en train d’arriver. Pour éviter le pire, la conductrice a quitté son véhicule. Malgré un freinage d’urgence, le train a percuté celui-ci. Il l’a endommagé, de même que les infrastructures ferroviaires. Au final, personne n’a été blessé. Plus d’une centaine de passagers ont été évacués.





Secours mobilisés



L’incident a réclamé l’intervention de plusieurs patrouilles de la Police neuchâteloise ainsi que de la sécurité publique de La Chaux-de-Fonds, des CFF et de TransN.

En raison de ces événements, le trafic ferroviaire a été interrompu entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Il a pu reprendre aux alentours de 21 heures, selon les CFF.

Par ailleurs, les trains n’ont plus circulé jeudi vers 10 heures sur la ligne Berne-Neuchâtel entre Marin-Epagnier et Neuchâtel. Un train bloquait les voies. Le dérangement a duré un peu plus d’une heure. /comm-jhi