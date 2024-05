La politique de stationnement débattue

Le public était au rendez-vous pour entendre les arguments des deux camps en vue des votations du 9 juin. Un sujet central : la nouvelle politique de stationnement de La Chaux-de-Fonds. Celle-ci prévoit de découper la ville en huit zones, qui passeront toutes en régime zone bleue. Un premier macaron à 40 francs permettra de se parquer dans son quartier de manière illimitée. Pour se garer dans une autre zone de la ville de manière permanente, il faudra acquérir un second macaron à 750 francs cette fois-ci. Les secteurs seront tout de même accessibles avec le disque.







Un débat fort en émotion

Le comité référendaire, porté par la droite, a balayé la proposition de deuxième macaron, mais ne rejette pas tous les aspects du projet. Le Conseil communal de la Métropole horlogère juge ces mesures nécessaires à la régulation du trafic interne et à la bonne tenue des objectifs définis par le plan climat pour 2040.

Plusieurs thèmes ont été abordés lors du débat, comme le réel impact de ce texte sur le trafic interne. Selon le comité référendaire, on « met la charrue avant les bœufs » sur ce point. Il aurait fallu attendre les retours du contournement de La Chaux-de-Fonds et la fin des travaux du grand pont avant de revoir la politique de stationnement. Pour Laurent Duding, chargé de projet et député socialiste, la réflexion est fausse. « C’est la pierre d’achoppement, un bureau externe d’ingénieur a fait les calculs de charge de trafic, c’est conséquent (…) C’est à ça que cette politique entend s’attaquer ».