Val-de-Ruz : vers une réunion de l’administration sous un même toit

Réunir l’administration vaudruzienne en un seul lieu. Après avoir passé le cap du Conseil général en février 2023, le projet est désormais mis à l’enquête publique jusqu’au 7 juin. L’objectif est de réunir les différents services administratifs dans le bâtiment situé rue de l’Épervier 4 à Cernier. L’antenne des Geneveys-sur-Coffrane cédera sa place à un centre médical. Seuls l’administration de l’école, ainsi que les bureaux des conseillers communaux ne seront pas déplacés.

Le site qui accueillera les employés de la Commune sera assaini pour réduire sa consommation énergétique. Les façades seront isolées, le toit sera refait et des panneaux solaires feront leur apparition sur la toiture et sur l’une des façades également. La structure du bâtiment sera aussi revue. Il est prévu de remplacer le puits actuel par plusieurs dalles qui permettront d’accroître la surface de travail et d’accueil des citoyens. Le conseiller communal en charge des finances et des bâtiments Yvan Ryser ajoute que les services les plus fréquemment visités seront installés dans les étages inférieurs pour en faciliter l’accès.