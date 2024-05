Une nouvelle vie pour l’Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds

7 millions 280'000 francs : c’est le coût de la rénovation de l’Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds et de l’installation dans ce bâtiment historique d’un « guichet unique » communal. Le Conseil général a accepté le projet, jeudi soir.

Vétuste et en partie vide, le monument qui abritait la police locale regroupera notamment la Sécurité publique, le Service des bâtiments et du logement et le Service de la population.

La droite chaux-de-fonnière a grimacé en voyant le montant du crédit. Une partie s’est opposée au projet. Le rapporteur du groupe PLR, Cédric Haldimann, s’est lui abstenu après avoir demandé un renvoi du dossier en commission.

Le rehaussement du bâtiment requiert une dérogation au règlement communal et s’expose à des oppositions. Le risque, c’est que « le projet tombe à l’eau », lance le libéral-radical, qui estime que les deux salles qui seront ainsi créées n’étaient pas indispensables.