La Grande Béroche envisage d’acheter l’ancien hôpital

La Commune de La Grande Béroche pourrait faire l’acquisition d’un morceau du patrimoine de la région. Lundi soir le Conseil général se penche sur une demande de crédit destinée à racheter les bâtiments de l’ancien Hôpital de La Béroche. A la clé : un crédit de près de 2 millions 300'000 francs.

Il faut dire que l’ancien Hôpital de La Béroche est un bâtiment emblématique du Littoral Ouest, dont la première pierre a été posée en 1900, et qu’il est actuellement sous-utilisé. Dans le cadre d’un remaniement hospitalier, le site a perdu sa maternité, ses services de chirurgie et de radiologie. En 2016, il a cessé d’être un hôpital. Ces dernières années, une partie des locaux ont été louées par un home et un accueil parascolaire.





Conditions à remplir

Afin de donner une nouvelle vie à ce morceau de patrimoine, la Fondation de l’Hôpital de La Béroche, qui est propriétaire, a fixé un prix de vente très inférieur aux tarifs du marché, pour les cinq bâtiments du complexe. La condition : que le projet de la Commune soit d’utilité publique, si possible dans le domaine de la santé. Actuellement, l’Etat de Neuchâtel bénéficie d’un droit de superficie de longue durée sur le site.

Après avoir envisagé plusieurs projets différents, les autorités communales songent à présent à utiliser les lieux pour l’accueil des seniors, des structures scolaires et parascolaires et des locaux de l’administration communale. Mais ces investissements ne font pas partie du rapport examiné lundi soir. Ils représenteront des crédits supplémentaires, vraisemblablement importants, qui devront être votés à part. En fonction de ces orientations, tout ou une partie des bâtiments actuels, peu adaptés ou plus aux normes, pourraient être démolis.

Les commissions compétentes ont donné un préavis à l’’unanimité à l’acquisition de ce bâtiment. /jhi