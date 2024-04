La Chaux-de-Fonds : MétéoSuisse conclut à une probable tornade

Axes d'amélioration

Il reste à pouvoir alerter la population de l'arrivée d'un orage aussi soudain et d'une telle violence. Selon MétéoSuisse, les modèles numériques et les outils de prévision à court terme n'en sont pas capables aujourd'hui. En cause, le caractère extrêmement local de ces phénomènes dans le temps et l'espace.

Mais le rapport a permis de mettre en lumière des axes d'amélioration. Il mentionne les outils de suivi en temps réel et les processus d'échanges de données transfrontaliers. Une coopération plus étroite pourrait permettre d'identifier plus rapidement des cellules passées entre les mailles du réseau de mesure, mais qui auraient déjà causé des dégâts en amont. Des travaux en ce sens ont déjà été entrepris.