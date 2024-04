Milvignes s’ouvre aux Yéniches

Ne vous étonnez pas si dès samedi vous voyez des caravanes à proximité de la plage d’Auvernier. Ce n’est pas illégal. Les autorités communales de Milvignes ont décidé d’accueillir une communauté yéniche entre le 13 avril et le 4 mai. Une information publiée dans l’hebdomadaire Littoral Région. Les gens du voyage suisses pourront occuper un terrain le long de l’allée du débarcadère entre le grand parking et le kiosque durant ces trois semaines. Un maximum d’une vingtaine de familles y est attendu.

Les autorités communales de Milvignes ont été contactées l’automne dernier par le président de l’association Défense des gens du voyage suisses. Après réflexion et discussion, l’exécutif a accepté de les accueillir. Marlène Lanthemann, conseillère communale en charge de la sécurité, précise que « c’est aussi un devoir des communes de les accueillir », rappelant que « ce sont des citoyens suisses, qui paient leurs impôts en Suisse ». Des conditions ont été fixées concernant notamment la gestion des déchets. Et bien qu’il y ait des toilettes publiques à proximité, les Yéniches ont décidé d’installer des cabinets mobiles « Toi Toi ». Et au niveau des déchets, ils vont installer leur propre benne, rassure Marlène Lanthemann.