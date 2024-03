Remaniements au Conseil communal de Val-de-Travers

Nouvelle composition pour le Conseil communal de Val-de-Travers jusqu’à la fin de la législature. Dans un communiqué paru mercredi, l’exécutif a annoncé la répartition des départements, qui entrera en fonction le 1er mai. Eric Sivignon prendra la présidence. Il s’occupera du Dicastère du territoire, de l’énergie et de la mobilité. La vice-présidence sera assurée par Yves Fatton, qui sera en charge des infrastructures. Pour le secrétariat, il sera dévolu à Benoit Simon-Vermot, qui dirigera le Dicastère de l’administration, de l’économie et de la protection de la population. Le conseiller communal continuera en parallèle ses fonctions au service des ressources humaines. La cohésion sociale, la santé, la culture et les sports seront pris en charge par Sarah Fuchs-Rota, qui gérera également, dès le 19 avril, l’école Jean-Jacques Rousseau et le service d’accueil de l’enfance. En l’absence d’un cinquième conseiller communal, le Dicastère du personnel, de la jeunesse et de l’enseignement demeure vacant. /comm-fba