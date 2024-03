Maurine Mercier : « Les émotions, j’en ai pas peur »

Des émotions au service de l’information

Lorsqu'on s’adresse à un public, il est important, pour Maurine Mercier, de faire attention à ne pas tomber dans le catastrophisme. La journaliste explique que certains témoignages sont « effarants de violence », mais que cela n’est pas une raison pour les déverser « gratuitement » sur les auditeurs. En effet, elle insiste sur l’importance d’amener, dans les reportages, des éléments qui permettent aussi une meilleure compréhension de certaines situations. « Sinon, on angoisse tout le monde en déversant aux petits matins des reportages absolument effroyables. »





Travailler avec ses émotions

Maurine Mercier affirme qu’il est impossible de nier que les émotions font partie de la vie : « Moi-même, je suis quelqu’un de très émotive. Je me marre et je pleure très facilement. Je n’ai pas de pudeur par rapport à ça », confie la reporter de guerre. Impossible donc, pour elle, de faire abstraction que les conflits armés sont aussi des êtres humains qui souffrent : « Si on piétine les émotions, on piétine tout », assène la correspondante.

Mais comment gérer cela en tant qu’être humain ? Après avoir couvert les guerres en Lybie et deux ans de guerre en Ukraine, la journaliste a forcément développé une boîte à outil pour se préserver. « Moi ma méthode c’est de rester dans le pays », explique-t-elle. Après avoir donné le temps aux gens de pleurer et, parfois, de pleurer avec eux, Maurine Mercier trouve important de se donner le temps de rire ensemble : « Je vais toujours garder contact avec les personnes que je rencontre. Ça m’aide beaucoup, car je vois des gens dans des moments tragiques, mais je les vois ensuite se relever et ça me permet de digérer mes émotions. »





L'humain au centre



Ce qui intéresse la journaliste, ce sont les émotions des gens, pas les siennes. « Peut-être que je me planque un peu, mais pour moi c’est un choix de vie, donc je n’ai pas envie de prendre la place des gens. Ce sont les gens que j’interroge le cœur du sujet », insiste-t-elle.

Maurine Mercier dit ne pas chercher à provoquer les émotions à tout prix, mais quand elles sont là, elle les accueille. « Beaucoup de gens me disent, après les interviews, que c’était une introspection et que ça leur a fait du bien. On est journaliste car on a envie d’éclairer à notre toute petite échelle les auditeurs sur les contextes qu’on couvre, mais j’aime l’idée d’avoir fait du bien à la personne qui témoigne. Je ne suis pas psychologue, mais je suis humaine et ça me fait plaisir de voir des grands sourires juste après une interview de deux heures qui est passée par toutes les émotions du monde », confie la reporter.