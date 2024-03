Le Pôle d’innovation neuchâtelois s’étend

Il est appelé à devenir un bâtiment marquant du quartier. « JD7 » devrait sortir de terre d’ici 2027. Le bâtiment circulaire qui sera construit au numéro 7 de la rue Jaquet-Droz à Neuchâtel abritera le CSEM, des centres de recherches et développement d’entreprises et des start-ups. Le site est appelé à compléter les infrastructures existantes de ce quartier de l’innovation, entre UniNe, He-Arc, CPNE, EPFL et lycées.

C’est le projet « la Pendule » proposé par l’entreprise Losinger Marazzi et l’atelier IPAS architectes qui a été retenu par le jury. Le bâtiment sera circulaire mais relié à l’actuel bâtiment du Centre suisse d’électronique et de microtechnique par une passerelle. Cette construction doit permettre de valoriser l’espace tout en bénéficiant de lumière naturelle.

Pour Alexandre Pauchard, directeur général du CSEM, « ce bâtiment permettra d’installer des collègues qui travaillent dans les technologies digitales avec principalement l’utilisation de bureaux et de laboratoires avancés ». Car le CSEM est à l’étroit : « nous louons différentes surfaces et bureaux dans la région et nous avons l’intention de regrouper cela. ».

De quoi stimuler s’il le fallait encore l’innovation : « Dans ce bâtiment seront présents non seulement le CSEM mais aussi d’autres entreprises avec leur R&D, c’est en tous cas l’ambition ».