Le CSEM nomme une femme chief people officer

Le CSEM, centre suisse d’innovation technologique, nomme Annick Dubois au poste de chief people ...
Le CSEM nomme une femme chief people officer

Le CSEM, centre suisse d’innovation technologique, nomme Annick Dubois au poste de chief people officer (RH). Elle rejoint l’équipe de direction au moment où il devient « de plus en plus essentiel d’attirer, de développer et de retenir des talents hautement spécialisés pour l’innovation et la compétitivité industrielle ».

Annick Dubois assumera ses nouvelles fonctions dans le cadre de la relève au sein de la direction du CSEM. (CREDIT: CSEM) Annick Dubois assumera ses nouvelles fonctions dans le cadre de la relève au sein de la direction du CSEM. (CREDIT: CSEM)

Annick Dubois doit prendre ses fonctions dès ce mercredi, a indiqué mardi le CSEM. La concurrence pour les talents s’intensifie à l’échelle mondiale dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies numériques et de l’ingénierie de pointe, précise le communiqué du centre basé à Neuchâtel.

C'est pourquoi les entreprises reconnaissent de plus en plus que le « leadership, la culture et l’agilité jouent un rôle central pour transformer l’excellence scientifique en impact industriel et sociétal ». Le CSEM compte plus de 640 collaborateurs, issus de 45 nationalités, avec une expertise multidisciplinaire.

Annick Dubois rejoint l’équipe de direction après quatre années passées au CSEM (pour Centre suisse d’électronique et de microtechnique) a, où elle occupe depuis 2022 le poste de « senior HR business partner ».

/ ATS


 

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