Construction lancée pour JD7 à Neuchâtel

La construction du projet JD7 a été officiellement lancée ce mercredi matin à Neuchâtel. Situé au cœur du pôle de Microcity, le futur bâtiment accueillera des surfaces technologiques répondant aux besoins de la recherche et de l’innovation du tissu économique neuchâtelois.
Une première pierre pour façonner l’innovation de demain. Après une première phase de préparation, le chantier de construction du bâtiment baptisé « JD7 » a été officiellement lancé, ce mercredi matin à Neuchâtel. L’ouvrage fournira des capacités supplémentaires en laboratoires et en salles blanches, répondant à une offre actuellement insuffisante, a indiqué André Laville, administrateur de Silatech SA, la société propriétaire du futur immeuble. « Le bâtiment accueillera des centres de recherches et développements d’entreprises, des laboratoires, mais aussi des surfaces administratives », ajoute Jonas Friedrich, directeur du projet JD7. Situé, comme son nom l’indique, au numéro 7 de la rue Jacquet-Droz à Neuchâtel, l’ouvrage se distingue par une architecture circulaire et s’appropriera tout le quartier. « Depuis toujours, l’économie neuchâteloise avec sa culture de l’avant-garde influence l’architecture », a expliqué le concepteur du projet Eric Ott, du bureau IPAS architecture. Le bâtiment est de haute technicité, car quand il s’agit d’accueillir des laboratoires à la pointe de la technologie, la liste des contraintes est longue.
Eric Ott : « Nous avons pris du recul par rapport à ce qu'il se fait d'habitude. »
Finalement, le bâtiment s’intégrera dans un espace vert et en complémentarité avec son écrin : le quartier de Microcity.
Confiance affichée des entreprises
Trois entreprises horlogères ou leurs départements de recherche ont déjà réservé leurs places. Il s’agit de Patek Philippe Technologies SA, Rolex Quantum SA et de Montres Breguet du Swatch Group. Ces derniers bénéficieront des nouvelles infrastructures, mais aussi de leur proximité avec le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM). Ce dernier y louera aussi des espaces parmi les 10'000 mètres carrés proposés. « Ce bâtiment va nous permettre de développer la recherche fondamentale », détaille Gregory Kissling, CEO de Montres Breguet. « Nous allons pouvoir profiter des infrastructures, mais aussi de la proximité avec les différentes têtes pensantes qui se trouvent dans ce bâtiment. »
Gregory Kissling : « Nous allons profiter de cette émulation. »
L’intérêt de ces entreprises pour JD7 amorce la crédibilité et la fiabilité du projet, selon l’administrateur André Laville. « C’est grâce à ces entreprises que le projet a pu être fait. Elles ont eu un esprit entrepreneurial », estime Jonas Friedrich en ajoutant qu’il reste des surfaces libres à louer.
Soutien cantonal
La construction du bâtiment JD7 est saluée par la conseillère d’Etat Florence Nater : « Nous affirmons une vision, celle d’un canton qui choisit d’investir dans son avenir économique et industriel » et crée des emplois qualifiés. La ministre estime que ce site modulable, pensé pour s’adapter et évoluer avec les besoins des entreprises, renforcera l’attractivité économique du canton. Elle espère aussi qu’il rassurera les entreprises qui souhaitent s’y installer, même dans un contexte économique international compliqué.
Florence Nater : « Cet outil favorise notre stratégie cantonale en matière d'innovation. »
Sur les 70 millions de francs investis par Silatech SA pour ce chantier, le Canton de Neuchâtel ainsi que la Confédération assurent 17 millions de prêts à taux d'intérêt nul sur 25 ans. Le Canton met par ailleurs le terrain à disposition de Silatech SA via un droit de superficie pour 50 ans.
Ouverture prévue pour 2027
En cours depuis 2022 avec la démolition de l'ancien bâtiment, le chantier suit son calendrier initial et s'attelle, en ce moment, à la pose de la dalle en béton la plus basse du bâtiment situé dans une large fosse. Sous cette dernière, une capsule temporelle a été enfouie ce mercredi par le comité de pilotage du projet. Elle contient notamment les plans du bâtiment ainsi qu’une édition du journal du jour. Pour le reste, les charpentes et façades s'élèveront à l'automne 2026, avant l'installation des aménagements intérieurs. La remise des clés est prévue à la fin du mois d'octobre 2027. /ats-crb