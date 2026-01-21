Construction lancée pour JD7 à Neuchâtel

Finalement, le bâtiment s’intégrera dans un espace vert et en complémentarité avec son écrin : le quartier de Microcity.





Confiance affichée des entreprises

Trois entreprises horlogères ou leurs départements de recherche ont déjà réservé leurs places. Il s’agit de Patek Philippe Technologies SA, Rolex Quantum SA et de Montres Breguet du Swatch Group. Ces derniers bénéficieront des nouvelles infrastructures, mais aussi de leur proximité avec le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM). Ce dernier y louera aussi des espaces parmi les 10'000 mètres carrés proposés. « Ce bâtiment va nous permettre de développer la recherche fondamentale », détaille Gregory Kissling, CEO de Montres Breguet. « Nous allons pouvoir profiter des infrastructures, mais aussi de la proximité avec les différentes têtes pensantes qui se trouvent dans ce bâtiment. »