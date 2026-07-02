CCRAFT lève 6,3 millions de francs pour la production

Le fabricant de puces photoniques CCRAFT a bouclé un tour de financement, levant un montant ...
CCRAFT lève 6,3 millions de francs pour la production

Le fabricant de puces photoniques CCRAFT a bouclé un tour de financement, levant un montant de 7,8 millions de dollars (6,3 millions de francs) afin d'augmenter ses capacités de production en Suisse. Ces fonds viennent s'ajouter aux 3,5 millions de financements publics et soutiens cantonaux, ce qui porte le montant total d'argent frais à 11,3 millions.

La start-up CCRAFT est une émanation du CSEM (archives). CREDIT: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER La start-up CCRAFT est une émanation du CSEM (archives). CREDIT: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

L'entreprise, basée à Neuchâtel, ambitionne de mettre en oeuvre une ligne de production industrialisée pour les puces photoniques en Suisse, selon un communiqué publié jeudi. La société QBIT Capital a mené la levée de fonds, en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich, ainsi que les firmes Apprecia Capital, Spacewalk et Blue Wonder Ventures.

La ronde de financement intervient dans un contexte d'investissements globaux massifs dans l'intelligence artificielle, qui dopent la demande en puces photoniques, a précisé CCRAFT.

« Aujourd'hui, nous exploitons la première fonderie indépendante au monde dédiée aux puces photoniques TFLN et produisons déjà pour des clients répartis sur quatre continents. Le prochain défi consiste à capitaliser sur notre avance et à accélérer rapidement notre production afin de nous positionner en tant que leader mondial sur ce marché émergent », a déclaré le patron Hamed Sattari, cité dans le communiqué.

La fonderie de Neuchâtel devrait augmenter sa capacité pour atteindre 2000 wafers - les plaquettes sur lesquelles sont fabriquées les puces - par mois d'ici à 2030. Les puces photoniques sont des micropuces qui utilisent la lumière pour transférer et traiter les données plus rapidement et plus efficacement que les puces électroniques classiques, précise l'industriel neuchâtelois.

CCRAFT est une émanation du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), basé à Neuchâtel.

/ ATS


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

De l’électricité dans les Gorges de l’Areuse

De l’électricité dans les Gorges de l’Areuse

Région    Actualisé le 02.07.2026 - 11:33

Nid-du-Crô : les structures gonflables installées

Nid-du-Crô : les structures gonflables installées

Région    Actualisé le 02.07.2026 - 11:06

Le Crêt-du-Locle : un scooter volé termine sur les rails

Le Crêt-du-Locle : un scooter volé termine sur les rails

Région    Actualisé le 01.07.2026 - 16:58

Neuchâtel lance un appel à projets pour des espaces publics favorisant l’activité physique

Neuchâtel lance un appel à projets pour des espaces publics favorisant l’activité physique

Région    Actualisé le 01.07.2026 - 15:21

Articles les plus lus

Ceux qui polluent l’eau sont difficiles à punir

Ceux qui polluent l’eau sont difficiles à punir

Région    Actualisé le 01.07.2026 - 14:15

Prime de démolition introduite dans le canton de Neuchâtel

Prime de démolition introduite dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 01.07.2026 - 15:07

Nouveau chapitre au MBAL avec Jill Gasparina

Nouveau chapitre au MBAL avec Jill Gasparina

Région    Actualisé le 01.07.2026 - 17:56

Des groupes qui ont marqué les esprits font leur retour au Buskers

Des groupes qui ont marqué les esprits font leur retour au Buskers

Région    Actualisé le 02.07.2026 - 08:17