Le CSEM « très inquiet » pour ses partenaires

La ribambelle de taxes voulues par Donald Trump sème le trouble dans nombreux secteurs. C’est le cas dans celui des puces et semi-conducteurs après l’annonce du président américain de les imposer à 100% à l’avenir. L’éclairage d’Alain-Serge Porret, membre de la direction du Centre suisse d'électronique et de microtechnique.
Au milieu d’un tas d’annonces de taxes en tous genres, il y en a une qui est passée un peu plus inaperçue du grand public, mais qui peut potentiellement agir comme un gros de massue : celle de taxer à 100% les puces et semi-conducteurs. Un domaine industriel bien présent dans le marché économique neuchâtelois et plus largement suisse. C’est un secteur de croissance important : les puces sont essentielles, non seulement pour les ordinateurs et l'intelligence artificielle, mais aussi pour une multitude d’appareils électroniques.
Il y a une semaine, Donald Trump déclarait donc vouloir ajouter cet important droit de douane sur ce type de produits, sans préciser la date de son entrée en vigueur. « Une bonne nouvelle pour les entreprises qui fabriquent des puces et semi-conducteurs aux États-Unis », a déclaré le président. Beaucoup moins pour les sociétés neuchâteloises et suisses actives dans le domaine. Acteur clé de la branche au niveau de la conception, le CSEM les aide à développer leurs produits. Les impacts pour le Centre suisse d'électronique et de microtechnique sont donc plutôt indirects comme l’explique Alain-Serge Porret, membre de la direction : « Nos clients sont déjà secoués par de nombreux changements, notamment avec les taxations en Asie et maintenant en Suisse. Ça remet en question leur plan, leur stratégie et potentiellement leur projet sont décalés ou modifiés. » La liste des clients du CSEM est confidentielle. « Mais un partenaire neuchâtelois connu qui sera directement impacté, c’est potentiellement EM Microelectronic. Il y a aussi ON Semiconductor ou Semtech qui sont bien présents dans le canton. »
Alain-Serge Porret : « Le CSEM envoie des quantités limitées aux États-Unis. »
« Reste que 100% de taxe sur un produit comme un circuit intégré, si elle devait s’appliquer sur une grande partie des ventes, ça rend dans beaucoup de cas le produit invendable », souligne Alain-Serge Porret. « Il n’y a pas beaucoup d’options de passer cette production aux États-Unis à court terme. La production de circuit intégré est très majoritairement basée en Asie. Et si vous voulez passer d’une usine de production à une autre, les coûts et le temps que ça prend sont conséquents. »
« Une taxe de 100% risque de tuer bien des marchés. »
Quelles solutions alors pour les entreprises concernées de tenter de limiter la casse ? « Tout d’abord, il faudra comprendre quelles seront les règles précises de cette taxation », explique celui qui est aussi directeur de l’unité d’affaires Integrated & Wireless Systems. « Ensuite, il y a la question : est-ce qu’on importe des « chips » (puces et semi-conducteurs), des sous-systèmes, des circuits imprimés sur lesquels il y a ces chips par exemple ou des produits complets ? Et là quelles seront les règles ? Il est fort possible que pour un produit complet, ce soit la taxation de 39% qui s’applique », ajoute Alain-Serge Porret.
« Il pourrait être plus avantageux de produire en Suisse, en Europe ou en Asie et d’importer un système complet plutôt qu’un chip par exemple. »
En attendant que les choses se clarifient, « les managers des compagnies concernées sont donc certainement en train de se poser beaucoup de questions et peut-être réviser leur stratégie d’investissements, retarder des projets, changer de priorités. Je m’attends que cela soit le cas avec cette nouvelle annonce », conclut Alain-Serge Porret. /jpp