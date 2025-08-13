Le CSEM « très inquiet » pour ses partenaires

Au milieu d’un tas d’annonces de taxes en tous genres, il y en a une qui est passée un peu plus inaperçue du grand public, mais qui peut potentiellement agir comme un gros de massue : celle de taxer à 100% les puces et semi-conducteurs. Un domaine industriel bien présent dans le marché économique neuchâtelois et plus largement suisse. C’est un secteur de croissance important : les puces sont essentielles, non seulement pour les ordinateurs et l'intelligence artificielle, mais aussi pour une multitude d’appareils électroniques.

Il y a une semaine, Donald Trump déclarait donc vouloir ajouter cet important droit de douane sur ce type de produits, sans préciser la date de son entrée en vigueur. « Une bonne nouvelle pour les entreprises qui fabriquent des puces et semi-conducteurs aux États-Unis », a déclaré le président. Beaucoup moins pour les sociétés neuchâteloises et suisses actives dans le domaine. Acteur clé de la branche au niveau de la conception, le CSEM les aide à développer leurs produits. Les impacts pour le Centre suisse d'électronique et de microtechnique sont donc plutôt indirects comme l’explique Alain-Serge Porret, membre de la direction : « Nos clients sont déjà secoués par de nombreux changements, notamment avec les taxations en Asie et maintenant en Suisse. Ça remet en question leur plan, leur stratégie et potentiellement leur projet sont décalés ou modifiés. » La liste des clients du CSEM est confidentielle. « Mais un partenaire neuchâtelois connu qui sera directement impacté, c’est potentiellement EM Microelectronic. Il y a aussi ON Semiconductor ou Semtech qui sont bien présents dans le canton. »