Toboggan tout neuf en vue à Engollon

Les premiers travaux de la piscine débuteront à la fin de cette année ; le nouveau toboggan devrait être opérationnel en mai 2025.

Le crédit complémentaire de 890'000 francs pour la mise en conformité des arrêts de bus pour les personnes en situation de handicap a été accepté par 34 voix pour, 2 contre, et 2 absentions.

Le législatif s’est également prononcé à l’unanimité en faveur d’un crédit d’étude de 150'000 francs pour la planification de l’assainissement énergétique et l’extension du collège du Lynx aux Geneveys-sur-Coffrane. À la lecture du rapport, on apprend que le collège est déjà suroccupé. Son aula est même mobilisé depuis août 2022 comme lieu d’enseignement. Et l’extension du village n’est pas près de s’arrêter : à l’heure actuelle, cinq permis de construire sont délivrés pour la réalisation d’un peu plus de 150 logements aux Geneveys-sur-Coffrane. Dans ces circonstances, la construction d’un nouvel immeuble scolaire comptant six à huit nouvelles classes s'impose. Dans l'idéal, ses nouvelles infrastructures seront ouvertes en janvier 2026.