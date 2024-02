La dernière de Frédéric Mairy

Le rideau est tombé pour Frédéric Mairy. Le conseiller communal de Val-de-Travers a participé à sa dernière séance du Conseil général lundi soir. Entré en poste en 2013 afin de succéder à Jean-Nat Karakash, le socialiste prendra ses fonctions dès le 1er mars en tant que conseiller d’État, afin de remplacer Laurent Kurth.

La fin de la séance du législatif a donc été l’occasion de présenter plusieurs hommages. Le vouvoiement « constitutionnel » dont on a l’habitude lors de ces séances a largement été abandonné pour plébisciter le « tu », afin de saluer sa carrière au sein de l’exécutif Vallonnier. D’abord avec un discours du président de Commune actuel, Christophe Calame, qui n’a pas hésité à rappeler que Frédéric Mairy avait été le premier « étranger » à être élu dans un exécutif professionnel. A Val-de-Travers, le socialiste « n’a pas connu d’échecs, alors qu’il décide de tutoyer les sommets ». Une phrase que Christophe Calame a largement décidé de « plagier », et qui date du départ de Jean-Nat Karakash de la Commune en 2013. Le discours était alors tenu par un certain Frédéric Mairy, qui allait remplacer son collègue de parti. Le PS a également souligné que le nouveau conseiller d’État était prêt à passer le tunnel de la Clusette, tout en saluant nombre de ses qualités.







La nouvelle cravate de Frédéric Mairy



Frédéric Mairy a également pris la parole en fin de séance, remerciant les pionniers de la fusion à Val-de-Travers et rappelant l’importance des institutions et du poste de conseiller général. Le socialiste s’est dit heureux d’avoir pu forger ses armes à Val-de-Travers, dans un exécutif qui a été stable jusqu’à maintenant. Frédéric Mairy n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de terminer son intervention par une pointe d’humour : en passant une cravate afin de « vivre » cette transition vers son nouveau poste. « Je n’ai jamais eu besoin d’en mettre pendant mes 11 ans d’activité, mais comme à l’avenir je devrai en porter un peu plus souvent, je voulais adresser un petit clin d’œil », a-t-il glissé à l'interview.