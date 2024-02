« 40 ans / 40 voix » avec Marcel Neuenschwander et Pierre Thévenaz

Ce sont des piliers de la radio. Pour tracer ses 40 ans d’histoire, RTN propose une émission spéciale : « 40 ans / 40 voix ». Tous les jours de la semaine, la radio régionale fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi était sportif. Marcel Neuenschwander, journaliste à RTN, et Pierre Thévenaz, ex-joueur de football à Neuchâtel Xamax, désormais consultant à RTN, étaient en studio. Après une formation universitaire en biologie, Marcel Neuenschwander est journaliste sportif à la radio depuis 1989. C’est « une icône du sport, surtout par rapport à son commentaire du sport du RTN », a souligné Pierre Thévenaz. « Chaque fois que je l’entends crier ‘goal’ soit pour Xamax, soit pour le HCC (hier soir on l’a entendu huit fois), c’est que du bonheur », explique l’ancien « rouge et noir ». /aju