« 40 ans / 40 voix » avec Philippe Coulon et Denis Robert

Ce lundi, ce sont les voix de la chronique Auto-Moto qui étaient avec nous dans l’émission du jubilé. Pendant plus de douze ans, le journaliste automobile Denis Robert a partagé ses connaissances et ses expériences dans cette chronique. Ancien champion de moto, un sport qu’il a pratiqué au niveau mondial, et toujours proche des circuits, Philippe Coulon nous a dispensé ses conseils de sécurité et d’équipement et nous a également parlé des nouveautés qu’il a pu tester.

Dans cette émission, nous avons échangé des souvenirs, et nous avons également abordé les folles évolutions qui ont touché le monde de l’auto et de la moto ces 40 dernières années, et comment la mobilité est devenue un enjeu de société. Émission à retrouver en intégralité ci-dessous.