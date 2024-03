« 40 ans / 40 voix » avec Jean-Michel Probst et Pauline Seiterlé

Jean-Michel Probst a fait partie des pionniers de la radio, en étant derrière le micro dès 1984. Il reste six ans à RTN, avant de voguer vers de nouvelles aventures radiophoniques qui l’amèneront à RFJ.

Avec lui, nous avons retracé une partie de l’histoire de la radio et de son histoire personnelle. Il a même fait une première apparition à la télévision en 1982, où il a fait rire le public grâce à son imitation d’Emil. Son aventure à la radio a été marquée par d’innombrables rencontres avec les plus grands noms de l’humour, mais pas seulement. Il nous a aussi raconté comment, tout jeune homme, il a partagé malgré lui, un chagrin d’amour avec les auditeurs et les auditrices.

Puis Pauline Seiterlé nous a rejoint. Le duo a partagé des moments d’antenne mémorables, lors de l’émission Format A3. Des souvenirs, des anecdotes, un peu de bêtisier et de nombreux éclats de rire ont marqué cette dernière ultime émission anniversaire. A retrouver en intégralité ci-dessous. /jpi