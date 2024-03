« 40 ans / 40 voix » avec Claude Frôté

Il a hissé haut, dans le ciel de Saint-Blaise, les couleurs de la gastronomie neuchâteloise : Claude Frôté a dirigé le Bocca pendant plus de 36 ans, avec 17 points Gault Millau et une étoile Michelin. Fin 2022, le Neuvevillois prend tout le monde de court et tourne une page chargée d’histoire et d’émotion, pour remettre le restaurant à Alexandre Luquet. Jean-Michel se consacre alors entièrement à son domaine viticole – la cave date de 1511 – mais aussi au ski et surtout à sa famille, avec des petits-enfants qui skient désormais plus vite que lui. Mais n’ayez crainte. Si Claude n’est plus derrière les fourneaux à Saint-Blaise, il est toujours derrière le micro, puisqu’il distille encore et toujours ses meilleurs conseils culinaires, dans « C’est de bon goût ». Une émission portée par Jean-Michel, qui nous a accordé quelques instants, dans la seconde partie de « 40 ans / 40 voix ». A visionner ci-dessous. /aju