« 40 ans / 40 voix » avec Claire Wiget et Joël Marchetti

De nombreux corps de métiers se côtoient dans une radio régionale, notamment les journalistes et les animateurs. Ce mercredi, à l’occasion des 40 ans de RTN, Claire Wiget, qui travaille à la rédaction, et Joël Marchetti, ancien animateur à RTN et actuel adjoint à la direction Actualité et Sports à la RTS, étaient les invités de l’émission « 40 ans / 40 voix ». Ils se sont exprimés sur les relations entre ces deux métiers, à la fois proches et différents. Les deux anciens collègues sont aussi revenus sur « des hauts et des bas », le thème de l’émission. Ils ont évoqué leurs meilleures et leurs pires souvenirs, de la rencontre avec Josiane Balasko, aux inondations à Val-de-Ruz. Une émission à revoir ci-dessous en vidéo. /sma