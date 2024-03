« 40 ans / 40 voix » avec Gabriel de Weck

Quarante voix pour retracer les quarante ans de RTN. C’est le concept de l’émission anniversaire proposée quotidiennement sur les ondes de la radio neuchâteloise. Pour revenir sur quarante ans d’actualité régionale, Gabriel de Weck était convié en studio. L’actuel journaliste et présentateur à la RTS a réalisé deux passages à RTN : d’abord en tant que stagiaire entre 2008 et 2011. Le journaliste s’en va ensuite à la Télé Vaud-Fribourg jusqu’en 2015, année où il revient à RTN pour succéder à Fabio Payot à la rédaction en chef. Deuxième départ en 2019, cette fois pour la RTS, où il est désormais présentateur des journaux et correspondant pour le bureau neuchâtelois.

Gabriel de Weck, c’est aussi un passionné de sa ville et de sa région, un amoureux de son lac et de la voile, et des amitiés fortes développées à RTN. Ainsi, Anabelle Bourquin – journaliste à Arcinfo – était l’invitée de Gabriel, avec qui elle a travaillé plusieurs années à la radio. Émission complète à visionner ci-dessous. /aju