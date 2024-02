« 40 ans / 40 voix » avec Baptiste Seghetto et Jennifer Recoing

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invité est Baptiste Seghetto, accompagné de son adjointe, Jennifer Recoing. « Si je pense à une nouvelle émission, je pense avant tout à ce qu’elle plaise aux auditeurs et aux auditrices », a notamment déclaré notre invité. Se déguiser en sapin de Noël et danser la macarena, rencontrer les plus grandes stars de la musique, organiser des événements comme « Cœur à Cœur », maîtriser les derniers outils technologiques : Baptiste Seghetto et Jennifer Recoing ont partagé un peu de leurs souvenirs et de leur quotidien avec nous.