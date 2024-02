Légère hausse du taux de chômage dans le canton de Neuchâtel

Au mois de janvier 2024, le canton a connu une hausse du taux de chômage de 0,2 point par rapport au mois précédent, c’est ce qui ressort des chiffres de l’Etat de Neuchâtel, parus mercredi. Cela représente une hausse de 3,3% et 200 nouvelles personnes au chômage pour un total de 2'924. La barre des 3'000 inscrits n’a donc pas été dépassée. Une augmentation mensuelle s’observe au niveau suisse et suisse romand, avec des taux s’établissant à respectivement 2,5% et 3,6%.

Le nombre de demandeurs d’emploi a lui aussi augmenté, avec 132 personnes, pour atteindre les 4'761 en tout. Toutes les classes d’âge sont concernées par ces hausses. Le chômage des jeunes est monté de 0,3 point à 3,8%, tandis que le chômage des seniors passe à 2,9% en augmentant de 0.2 point.

C’est le domaine de l’horlogerie qui est le plus touché, suivi par les secteurs saisonniers de la construction, les autres activités manufacturières, l’hébergement, la restauration et le commerce de détail. Les régions les plus concernées sont les Montagnes avec 3,8%, suivie par le Littoral à 3,1%, le Val de Travers à 3,1%, et le Val de Ruz qui est à 2,8%. /comm-fba