« 40 ans / 40 voix » avec France Hamel et Martine Schmid

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, l’invitée est France Hamel, rejointe par téléphone par Martine Schmid. La voix était au cœur des discussions. « Pour éviter de buter sur certains mots, il faut apprendre à détendre la mâchoire », c’est le conseil de France Hamel. Ce travail particulier de voix off, la pose de voix, les exercices de respiration, les mots qui font peur, voilà quelques éléments de la discussion d’aujourd’hui !