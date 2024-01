L’édicule de la place du Marché devient pavillon à La Chaux-de-Fonds

Un abribus, un kiosque, des toilettes publiques et des locaux techniques… Pour s’intégrer à la place du marché chaux-de-fonnière vouée à devenir piétonne, l’édicule situé à l’est du site a besoin d’un sérieux coup de neuf. Un premier projet présenté au Conseil général en mai 2023 avec à la clé un crédit de plus de 680'000 francs avait été retiré avant le vote pour l’exécutif communal. Le but : retravailler le projet et proposer un budget en adéquation avec les remarques émises par les groupes politiques. Le Conseil communal a trouvé des économies à hauteur de 188'000 francs. La première étape a été d’internaliser les travaux d’architecture. Une action qui a déjà permis de gommer une bonne partie de l’ardoise. S’en sont suivis des sanitaires moins ambitieux et la disparition de la fresque qui aurait dû orner le bâtiment.

Tous les groupes ont salué mercredi soir une facture revue à la baisse et le projet a été accepté par 29 voix pour, trois contre et six abstentions. C’est l’UDC qui s’est montrée le moins enthousiasmée, se demandant en quoi cette rénovation œuvrait à l’attractivité de la ville. Un point de vue qui n’a pas eu l’heur de plaire au conseiller communal Théo Huguenin-Elie