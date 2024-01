Val-de-Travers : Christophe Calame annonce son départ

Les finances à Benoît Simon-Vermot

Autre gros changement : les finances reviennent désormais à Benoît Simon-Vermot, qui étaient jusqu'à présent gérées par le futur conseiller d'Etat Frédéric Mairy. Le conseiller communal de Môtiers reprend le dicastère de l’administration, de l’économie et la protection de la population. Eric Sivignon chapeautera le territoire, l’énergie et la mobilité. Yves Fatton garde les infrastructures. Cette réorganisation fait suite à l’élection de la socialiste Sarah Fuchs-Rota, qui hérite de la cohésion sociale, de la santé, de la culture et des sports. /comm-aju