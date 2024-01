Neuchâtel Vins et Terroir boude Festi’neuch

Déguster des crus locaux lors de Festi’neuch sous la tente de Neuchâtel Vins et Terroir, c’est terminé. L’association de promotion des produits du terroir sera absente lors de l’édition 2024, du 13 au 16 juin. Sous sa dénomination précédente de l’Office cantonal des vins et produits du terroir, l’institution était représentée lors du grand rendez-vous musical des Jeunes-Rives depuis 2015.





Les vins neuchâtelois présents malgré tout



Raison de ce choix : un investissement jugé trop important. Comme l’explique Mireille Bühler, directrice de Neuchâtel Vins et Terroir, « Nous sommes une association. Nous avons un budget limité et devons faire des choix pour optimiser notre visibilité à Neuchâtel, mais également hors de Neuchâtel. » Les Caves de la Ville de Neuchâtel restent un sponsor officiel du festival et il sera toujours possible de déguster des vins neuchâtelois à l’Œnothèque, la tente des encaveurs. Mireille Bühler estime que jusqu’ici, le rôle de Neuchâtel Vins et Terroir était « de faire le lien » entre Festi’Neuch et les vignerons.