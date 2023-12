Val-de-Travers s’active pour lutter contre les intempéries

Les autorités vallonières engagent des moyens pour lutter contre les intempéries liées aux fortes pluies. Les récents caprices de la météo ont considérablement rempli les cours d’eau de la région, provoquant notamment des crues et des inondations dans plusieurs villages de la commune de Val-de-Travers, surtout à Travers et Fleurier. Pour faire face à ce phénomène, les autorités annoncent mercredi dans un communiqué avoir pris des mesures drastiques. Les sapeurs-pompiers du service de défense incendie et de secours de Val-de-Travers (SDIS) ont notamment été mobilisés dès mardi matin pour de nombreuses interventions et surveillent en continu l'évolution des cours d'eau et des motopompes installées dans certains quartiers.







Activation de l’OCGr juqu'au retour à la normale



Afin coordonner les actions des divers partenaires, l’organe de conduite régional du Val-de-Travers (OCGr) a été activé, précise le Conseil communal. L’OCGr s’est réuni une première fois ce mercredi après-midi et restera actif jusqu’à la décrue, prévue en fin de semaine selon les prévisions.

Les autorités ainsi que l’OCGr rappellent que l’accès aux berges des cours d’eau reste fermé à la circulation piétonne, cycliste ou automobile jusqu’à nouvel avis. /comm-the