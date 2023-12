Le Corbak Festival s’offre un grand nom de la chanson française pour son édition 2024. Michel Jonasz et son pianiste Jean-Yves d’Angelo se produiront en ouverture sur la scène de la Chaux-du-Milieu le jeudi 16 mai, annonce l’évènement ce mercredi dans un communiqué. Le festival s'étalera jusqu'au 18 mai. La billetterie est d’ores et déjà ouverte et la suite de la programmation est prévue pour début 2024. /comm-edr