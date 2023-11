Val-de-Travers veut un successeur à Frédéric Mairy

Le Conseil communal de Val-de-Travers veut finalement remplacer Frédéric Mairy dès son départ. L’exécutif avait indiqué début octobre qu’il devrait fonctionner à quatre entre le 1er mars, date de l’entrée en fonction de Frédéric Mairy en tant que conseiller d’Etat, et le 30 juin, date de la fin de législature. Le Conseil communal annonce ce jeudi matin qu’après examen des dossiers et projets en cours, et afin de garantir le bon fonctionnement des autorités, il propose au Conseil général d’élire un successeur au socialiste le 16 janvier . Le ou la nouvelle conseillère communale siègera au sein du collège exécutif dès le 1er mars et jusqu’à la fin de la législature en cours le 30 juin 2024. Le communiqué précise que les partis politiques sont invités à faire parvenir le nom de leurs candidats jusqu’au moment de l’élection. Les dispositions du règlement général s’appliqueront ensuite pour choisir le cinquième membre du Conseil communal. /comm-lgn