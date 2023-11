Pour la première fois depuis sa remise à l’eau, « Le Neuchâtel » passera l’hiver au sec

Opération inédite et délicate mardi matin au chantier naval du Nid-du-Crô. Le bateau à vapeur « Neuchâtel » a été mis en cale sèche, une première depuis sa remise à l’eau il y a dix ans. Le fleuron de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat doit subir divers travaux d’entretien et de rénovation. Le directeur de LNM Navigation, Jean-Luc Rouiller, explique « qu’en premier lieu, et c’est une obligation légale, il faut contrôler la coque, son épaisseur et son étanchéité. Nous devons également refaire le pont avant qui a subi des infiltrations d’eau ».