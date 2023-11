Plus de 20 millions pour l’approvisionnement en eau à Val-de-Travers

Comment couvrir au mieux les besoins en eau potable à l’avenir ? Le Conseil communal de Val-de-Travers souhaite apporter des réponses à cette question au travers de son rapport sur le plan général d’approvisionnement en eau. Le texte a été validé lundi soir à l’unanimité par le Conseil général : il prévoit un crédit-cadre d’un peu plus de 20 millions de francs sur dix ans.

L’exécutif pose un constat de base : les ressources en eau perdureront en Suisse ces prochaines années. Mais les débits des cours d’eau seront plus faibles durant l’été et des épisodes de sécheresse deviendront plus fréquents et pourront provoquer des pénuries. Le rapport validé par le législatif liste toute une série de mesures ; elles visent à assurer un approvisionnement sur le long terme.

Au-delà du réchauffement climatique, les enjeux qui se posent sont principalement les infrastructures vieillissantes, l’eau non facturée et certaines non-conformités des réservoirs. Ainsi, 58% de l’eau qui transite dans les conduites n’est pas facturée à Val-de-Travers, principalement en raison de fuites. D’autre part, les trois-quarts des réservoirs communaux ne sont plus conformes.

Le rapport validé lundi soir prévoit donc un peu plus de quarante mesures. Elles portent sur la rénovation de réservoirs ou la liaison de certaines localités, telles que Buttes ou Saint-Sulpice, aujourd’hui non reliées au réseau principal. C’est un premier train de mesures sur une décennie. Pour les financer, le prix de l’eau restera inchangé à 1,55 franc le mètre cube, mais la taxe annuelle de raccordement passera de 120 à 200 francs. D’autres actions sont prévues à moyen et long terme pour rénover le réseau d’eau potable.