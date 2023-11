Hôtel de La Vue-des-Alpes : les travaux commenceront à la fin de l’hiver

Les travaux prévus dès la fin de l’hiver prévoient une révision de l’accessibilité extérieur et intérieur du bâtiment. Dans les étages, la rénovation doit permettre de créer une vingtaine de chambres. Des salles pour séminaires et événements sont également prévues. Au niveau énergétique, le bâtiment sera doté d’une chaudière à pellets, de panneaux solaires et d’une isolation intérieure.





Modèle d'exploitation : dernier mot au législatif

Le Conseil général de Val-de-Ruz est appelé à s’exprimer en décembre. Le législatif se prononcera sur la constitution d’une société d’exploitation à but non lucratif. La commune y prendra des parts aux côtés d’autres partenaires. L’autorité n’y sera pas majoritaire, ce qui n’est pas un risque aux yeux d’Yvan Ryser. « La qualité du montage de la société fera que le poids qu’aura la commune sera important. Il s’agit pour Val-de-Ruz d’inviter des institutionnels au capital-actions. Ces institutionnels, qui sont finalement des entreprises publiques mais de droit privé, permettront d’avoir toujours le pouvoir d’influence à la commune de Val-de-Ruz au sein de cette société d’exploitation ».