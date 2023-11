Le Locle continue de voir rouge

Un déficit de 2,4 millions de francs, c’est ce que prévoit le budget 2024 du Locle. Il a été présenté ce mercredi matin par le Conseil communal.

L’exécutif juge ce résultat insatisfaisant, mais souligne qu’il offre une perspective réjouissante en regard des dernières années.

Les prévisions 2024 sont en amélioration de 2,5 millions de francs par rapport au budget précédent. Cela s’explique essentiellement par la progression estimée des recettes fiscales de plus de 2 millions de francs et la mise en place du nouveau mécanisme de compensation des charges géotopographiques à hauteur de 1,3 million.

Au chapitre des investissements, Le Locle prévoit pour l’année prochaine 12 millions de francs. Une enveloppe qui permet de respecter le mécanisme de frein à l’endettement et d’assurer le maintien des infrastructures. On notera tout de même quelques projets d’importance : le réaménagement de l’esplanade de la gare (2,5 millions de francs répartis sur deux ans), la deuxième étape de la réfection de la route du Communal (1 million) et la mise aux normes de la piscine. Ce dernier chantier, devisé à près de 6 millions de francs sur trois ans, sera financé par une réserve. De quoi assurer le maintien des infrastructures.