Inscrire l’accueil des enfants dans le règlement communal

Le Parti socialiste de Val-de-Ruz veut améliorer l’offre en matière d’accueil des enfants. Lundi matin, le comité d’initiative composé de parents et de membres du PS, a remis son texte munis de plus de 1’600 signatures (1'637) à l’exécutif vaudruzien. L’initiative communale demande une amélioration de l’offre et une adaptation de cette dernière, de manière à ce qu’elle corresponde à la demande et aux besoins, notamment de proximité.

En 2017, le Parti socialiste de Val-de-Ruz avait déjà lancé une initiative en ce sens, mais il l’avait ensuite retirée. Et pourtant six ans plus tard, un nouveau texte est déposé. « Elle avait été retirée en échange de promesses… des promesses qui n’ont pas été tenues », relève Ahmed Muratovic, le chef du groupe socialiste au Conseil général et membre du comité d’initiative. « Nous souhaitons instaurer une politique communale d’accueil qui serait ancrée dans le règlement », poursuit-il.