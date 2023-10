François Cuche se retire

Le PS indique enfin qu’un comité électoral sera prochainement formé afin de planifier la succession de François Cuche à l’exécutif et les prochaines élections communales. Au vu des derniers scores électoraux, le parti entend prendre plus de responsabilités à Val-de-Ruz. « Nous visons une majorité à gauche au Conseil général et nous l’espérons plus tard au Conseil communal », explique Ahmed Muratovic, le président du groupe au législatif communal. « Nous ne manquons pas de personnes qui auraient totalement les qualités pour assurer ses fonctions ».